Пока Алибасов отходит от «Крота», Федосеева-Шукшина отдыхает в Болгарии
Продюсер группы «На-На» рассказал на пресс-конференции НСН, как он восстанавливается после отравления «Кротом» в отсутствие супруги.
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов рассказал на пресс-конференции НСН о своем режиме питания после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» в начале июня. По его словам, у него настолько узкий пищевод, что пища просто не проходит.
«За семь дней пока был в коме минус 17 килограмм. Я ежедневно хожу на лечение, сегодня не пошел впервые. Лечусь сразу у троих врачей, потому что разные органы. Но по крайней мере, сейчас хотя бы жидкую пищу могу впихнуть. Но я ем, и вдруг все это застревает», — рассказал продюсер.
На вопрос, что продюсеру готовит в период лечения его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, Алибасов признался, что в настоящее время ничего.
«Сейчас ничего не готовит, она в Болгарии отдыхает. А так кашу. Только кашу. Люблю рисовую», — сказал Алибасов на пресс-конференции НСН.
Напомним, что 8 августа Алибасов подал в суд на производителя «Крота» и гипермаркет «Ашан» с претензией в 100 миллионов рублей. Адвокат Алибасова, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров раскрыл на пресс-конференции НСН суть претензий продюсера к средству для прочистки труб.
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