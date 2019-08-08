Вызов принят. В «Ашане» ответили на претензии Алибасова

8 августа адвокат Бари Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы с требованием взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан», в котором чистящее средство было приобретено. Как рассказал адвокат на пресс-конференции НСН, претензии Алибасова касаются почти идентичной упаковки средства «Крот» и лимонада «Миринда». Истцы считают, что именно из-за недостаточной маркировки опасного химического средства продюсер перепутал его с напитком и отравился в начале июня этого года, после чего был госпитализирован и провел неделю в коме.



После пресс-конференции НСН, на которой Бари Алибасов вместе с адвокатом и PR-директором рассказал о своих претензиях к «Кроту» и гипермаркету «Ашан», где была приобретена злополучная бутылка, которой он отравился, в распоряжение НСН поступил официальный ответ «Ашан Ритейл Россия».

«Ашан Ритейл Россия заявляет, что соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров. Компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот», выданные уполномоченными органами», — говорится в заявлении.