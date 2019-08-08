Вызов принят. В «Ашане» ответили на претензии Алибасова
Пресс-служба «Ашана» в эфире НСН ответила на претензии продюсера, который собирается подавать на сеть в суд после отравления «Кротом».
8 августа адвокат Бари Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы с требованием взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан», в котором чистящее средство было приобретено. Как рассказал адвокат на пресс-конференции НСН, претензии Алибасова касаются почти идентичной упаковки средства «Крот» и лимонада «Миринда». Истцы считают, что именно из-за недостаточной маркировки опасного химического средства продюсер перепутал его с напитком и отравился в начале июня этого года, после чего был госпитализирован и провел неделю в коме.
После пресс-конференции НСН, на которой Бари Алибасов вместе с адвокатом и PR-директором рассказал о своих претензиях к «Кроту» и гипермаркету «Ашан», где была приобретена злополучная бутылка, которой он отравился, в распоряжение НСН поступил официальный ответ «Ашан Ритейл Россия».
«Ашан Ритейл Россия заявляет, что соблюдает все требования законодательства РФ по реализации товаров. Компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб «Крот», выданные уполномоченными органами», — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что производитель жидкости для прочистки труб ООО «АМС-Медиа» предоставил Свидетельство о государственной регистрации продукции, по которому товар соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
«Кроме того, в договоре поставки получены гарантии поставщика о том, что товар соответствует всем установленным действующим законодательством требованиям в отношении качества и безопасности», — отметили в пресс-службе «Ашана».
Напомним, что 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость, приняв её за напиток. В то же время Алибасова обвиняли в том, что он использовал лечение в больнице для пиар-кампании перед юбилейным гастрольным туром «На-На».
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