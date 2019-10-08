Алибасов: Подозреваем, что производители «Крота» подкупили суд

«У нас появилось понимание, что там возможно вообще всех проплатили. Основная тема, вокруг которой идёт разбирательство, это упаковка. Мы хотим доказать, что упаковка «Крота» является копией упаковки «Миринды». Для этого нужно было провести экспертизу. Её должны были провести две организации. Первым пообещал провести экспертизу сам Роспотребнадзор. С этого момента прошло три месяца, официальная экспертиза не проведена. Суд отказал также в проведении дополнительной экспертизы, потому что на прошлом совещании посчитал, что экспертиза упаковки не имеет отношения к делу. Как она может не иметь отношения к делу, когда о ней идёт речь. Когда мы звоним в Роспотребнадзор и просим провести экспертизу, они сначала запросили официальное письмо. Мы прислали им письмо, а они ответили, что никакой экспертизы проводить не будут. Поэтому у нас есть подозрение, что «Крот» подкупил суд и Роспотребнадзор», - заявил Алибасов.

По словам собеседника НСН, истцы ставят своей целью защитить людей от отравлений «Кротом» и вызвать общественный резонанс.