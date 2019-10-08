Алибасов: Подозреваем, что производители «Крота» подкупили суд
Бари Алибасов-младший в эфире НСН рассказал, почему суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей.
Пресненский суд Москвы отклонил музыкального продюссера Бари Алибасова к производителю средства для прочистки труб «Крот». Ответчиками по иску также выступали гипермаркет «Ашан» и компания «Ингосстрах», где была застрахована ответственность магазина.
Бари Алибасов-младший в эфире НСН заявил, что его отец и адвокаты подозревают производителей чистящего средства в подкупе суда.
«У нас появилось понимание, что там возможно вообще всех проплатили. Основная тема, вокруг которой идёт разбирательство, это упаковка. Мы хотим доказать, что упаковка «Крота» является копией упаковки «Миринды». Для этого нужно было провести экспертизу. Её должны были провести две организации. Первым пообещал провести экспертизу сам Роспотребнадзор. С этого момента прошло три месяца, официальная экспертиза не проведена. Суд отказал также в проведении дополнительной экспертизы, потому что на прошлом совещании посчитал, что экспертиза упаковки не имеет отношения к делу. Как она может не иметь отношения к делу, когда о ней идёт речь. Когда мы звоним в Роспотребнадзор и просим провести экспертизу, они сначала запросили официальное письмо. Мы прислали им письмо, а они ответили, что никакой экспертизы проводить не будут. Поэтому у нас есть подозрение, что «Крот» подкупил суд и Роспотребнадзор», - заявил Алибасов.
По словам собеседника НСН, истцы ставят своей целью защитить людей от отравлений «Кротом» и вызвать общественный резонанс.
«Люди же умирают, 200 человек в год поступают только в один институт Склифосовского с химическими ожогами из-за того, что путают вещества. Из них умирает около 20%. У меня на руках четыре иска от людей к производителям «Крота», у которых от этого умерли родственники. И ни один из этих исков даже не дошёл до суда. Мы первые, кто вообще смог до суда дойти! Мы понимаем, что законодательной базы для того, чтоб кого-то посадить нет. Но нам необходимо привлечь внимание общественности для того, чтобы у 200 человек в год таких ситуаций, как у моего отца не было», - подчеркнул Алибасов.
Напомним, 4 июня, в период подготовки большой гастрольной шоу-программы, посвященной 30-летнему юбилею группы «На-На», основатель команды и продюсер Бари Алибасов попал в больницу с сильным отравлением. Как сообщил сын музыканта, Бари Алибасов — младший, его отец выпил химическую жидкость «Крот», приняв её за напиток.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Горячие новости
- СМИ назвали вероятного покупателя российских Су-57
- Georgian Airways потребует от Минтранса РФ компенсацию в 25 млн долларов
- Суд отклонил иск Алибасова к «Кроту»
- Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
- Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Германии