Алибасов: Отравление «Кротом» не повлияло на популярность группы «На-На»

«Нет, никаким образом это не повлияло на деятельность “На-На”, ни на творческую, ни концертную, потому что гастрольная деятельность планируется за полтора, два года. Поэтому предусмотреть невозможно было это отравление “Кротом” на гастрольную деятельность. Никак с группой “На-На” не связано», — сказал Бари Алибасов.

Напомним, что 8 августа адвокат Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы. Продюсер намерен взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан». На пресс-конференции НСН адвокат Алибасова раскрыл суть претензий продюсера к средству для прочистки труб.