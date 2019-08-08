Алибасов: Отравление «Кротом» не повлияло на популярность группы «На-На»
Продюсер заявил на пресс-конференции НСН, что инцидент со средством для прочистки труб не имел отношения к гастролям коллектива.
Отравление продюсера группы «На-На» Бари Алибасова никак не повлияло на деятельность и популярность коллектива. Об этом на пресс-конференции НСН заявил сам продюсер.
«Нет, никаким образом это не повлияло на деятельность “На-На”, ни на творческую, ни концертную, потому что гастрольная деятельность планируется за полтора, два года. Поэтому предусмотреть невозможно было это отравление “Кротом” на гастрольную деятельность. Никак с группой “На-На” не связано», — сказал Бари Алибасов.
Напомним, что 8 августа адвокат Алибасова подал иск в Пресненский суд Москвы. Продюсер намерен взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан». На пресс-конференции НСН адвокат Алибасова раскрыл суть претензий продюсера к средству для прочистки труб.
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