PR-директор Алибасова обвинил его сына в вымогательстве денег

По его словам, ранее он решал вопросы участия Алибасова в этих ток-шоу и оплату за них с его сыном Бари-младшим.

«Около четырех месяцев назад Бари-младший сообщил, что уезжает на постоянное место жительства в Калининград в связи с его проектом там. На вопрос, как теперь взаимодействовать с Алибасовым, тот ответил "решайте вопрос сами, буду нужен - звоните". Алибасов, которому были нужны деньги на жизнь, просил меня возобновить съемки, мы обсудили условия с ним и его помощником Сергеем Моцарем и начали готовить новые съемки. Через два месяца со мной связывается Бари-младший и требует проводить все платежи за съемки через него. Я в присутствии его помощника озвучил это требование Алибасову, тот сказал, что его это не устраивает и нужно продолжить работать так, как мы договорились ранее», - рассказал Горжанкин.

По его словам, сын Алибасова после этого еще несколько раз связывался с ним по этому поводу, но он предложил им разбираться между собой самостоятельно. При этом Алибасов в среднем зарабатывал на этих ток-шоу порядка 500 тысяч рублей в месяц, добавил PR-директор.

«16 января у нас должна быть очень важная съемка, посвященная примирению Алибасова и его бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Я напомню, что несмотря на развод, который состоялся 24 декабря, перед Новым годом они примирились и провели вместе Новый год и несколько дней накануне Рождества. После этого она уехала на свою квартиру и с тех пор она не может с ним созвониться», - рассказал Горжанкин.

Как он добавил, Федосеева-Шукшина также не смогла связаться с Алибасовым. Когда они поняли, что оба не могут связаться с ним, они поехали на эту съемку. На нее их не пустили, а представитель Бари-младшего заявил, что никто не попадет в квартиру Алибасова и никаких съемок без Бари-младшего не будет.

«Хотите съемок – платите мне деньги на карту и тогда будет съемка», - озвучил Горжанкин условие, выдвинутое Бари-младшим. После этого сын Алибасова заявил, что Горжанкин более не является PR-директор Бари Алибасова.

«К этой информации я отношусь с сомнением, поскольку с Бари Каримовичем я не говорил. Его заявления через соцсети я считаю нелегитимными, так как его состояние не предполагает адекватное восприятие реальности. Он забывает слова и термины, зачастую не помнит, где находится, путается с числами и датами. Сын же пытается выдать эту ситуацию как нормальную», - отметил он.

По его словам, когда он видел его в последний раз, он был в сильном алкогольном опьянении и никого не узнавал. Реальное состояние Алибасова-старшего и его волю можно оценить только после личной встречи с ним, когда он будет трезвым, заключил его PR-директор.

