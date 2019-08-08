Алибасов рассказал, какими должны быть бутылки для «Крота»
Продюсер поделился своим видением безопасной упаковки химического средства на пресс-конференции НСН.
Отравившейся жидкостью для прочистки труб «Крот» в начале июня продюсер Бари Алибасов рассказал на пресс-конференции НСН, какой должна быть упаковка химического средства, чтобы его нельзя было перепутать с лимонадом.
«О маркировке речь идет! Внешне должны пищевой и химический продукт выглядеть по-разному. Выпускайте черные бутылки, геометрически разукрашенные, а не цветочком, и все. Или наносите на химический продукт, чтобы слепой мог пощупать», — предложил Алибасов.
Ранее адвокат Алибасова, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров раскрыл на пресс-конференции НСН суть претензий продюсера к «Кроту».
Напомним, что 8 августа Алибасов подал в суд на производителя «Крота» и гипермаркет «Ашан» иск на 100 миллионов рублей.
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