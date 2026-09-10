Дроны ВСУ трижды атаковали многоэтажку в курском Железногорске

Украинские беспилотники нанесли три удара по одному и тому же многоэтажному жилому дому в Железногорске Курской области, в результате инцидента есть пострадавшие. Соответствующую информацию опубликовал губернатор региона Александр Хинштейн в своих соцсетях

Раскрыты детали о долетевшем до Нового Уренгоя дроне ВСУ

По словам главы региона, первый дрон поразил многоквартирный дом, а по прибытии оперативных служб ВСУ целенаправленно нанесли повторные удары еще двумя беспилотными летательными аппаратами. За медицинской помощью обратилась 79-летняя женщина с осколочными ранениями, которой оказывается необходимая помощь.

Хинштейн уточнил, что предварительно пострадал еще один человек, а инцидент обошелся без возгорания. Жильцов двух соседних домов в количестве порядка 500 человек оперативно эвакуировали, при необходимости они будут размещены в пунктах временного размещения.

Между тем в Новороссийске рабочие восстанавливают город после атаки ВСУ: зафиксированы повреждения в 576 квартирах и 76 частных домовладениях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеКурская ОбластьВСУБеспилотники

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