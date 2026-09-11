Армия России освободила Новогришино и Зоревку

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Об этом рассказали в Минобороны.

«Штурмовики проникают в город»: На овладение Краматорском и Славянском отвели месяц

Так, военные взяли под свой контроль село Новогришино в Донецкой Народной Республике, пишет RT. Территорию освободила группировка войск «Центр».

В свою очередь, силы группировки «Восток» установили контроль над селом Зоревка Запорожской области.

Ранее армия РФ освободила села Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры