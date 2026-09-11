Армия России освободила Новогришино и Зоревку
11 сентября 202612:18
Юлия Савченко
Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции освободили еще два населенных пункта. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, военные взяли под свой контроль село Новогришино в Донецкой Народной Республике, пишет RT. Территорию освободила группировка войск «Центр».
В свою очередь, силы группировки «Восток» установили контроль над селом Зоревка Запорожской области.
Ранее армия РФ освободила села Зарубинка и Гоптовка в Харьковской области.
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