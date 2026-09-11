В Тульской области два человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА

Два человека погибли в результате беспилотной атаки ВСУ в Тульской области, заявил глава региона Дмитрий Миляев. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».

Над Россией уничтожили 777 украинских дронов

Как отметил губернатор, за минувшую ночь в небе над областью ликвидировали 26 дронов.

«В результате атаки БПЛА три человека ранены... К сожалению, два человека погибли», - указал Миляев.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области после ракетной атаки ВСУ пострадали два человека, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиТульская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры