В Тульской области два человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА
11 сентября 202609:24
Юлия Савченко
Два человека погибли в результате беспилотной атаки ВСУ в Тульской области, заявил глава региона Дмитрий Миляев. Об этом он написал в своем канале на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, за минувшую ночь в небе над областью ликвидировали 26 дронов.
«В результате атаки БПЛА три человека ранены... К сожалению, два человека погибли», - указал Миляев.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области после ракетной атаки ВСУ пострадали два человека, напоминает Ura.ru.
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