Над Россией уничтожили 777 украинских дронов
Дежурные силы ПВО минувшей ночью ликвидировали над территорией России почти 800 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
В период с 20.00 мск 10 сентября до 08.00 11 сентября военные перехватили и уничтожили 777 дронов.
Беспилотники ВСУ сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Пермским краем, Крымом, Республикой Марий Эл, Удмуртией, водами Черного и Каспийского морей.
Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекине под Белгородом, погиб мужчина, получила ранения женщина, пишет 360.ru.
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