Он был спрятан в торговом центре «Мануфактура» в Сумах. Прилёты пришлись днём и вечером.

Беспилотники «Герань» также атаковали склады в Киеве и Гостомеле. В районе Гостомеля огонь после удара продолжает разгораться спустя несколько часов.

На опубликованном видео слышна небольшая вторичная детонация — слабее, чем при взрывах на других складах с боеприпасами в Киевской области.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы России обладают достаточным потенциалом для того, чтобы своими ударами уничтожить Киев и основные объекты Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

