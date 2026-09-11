ВС РФ дважды ударили по складу боеприпасов ВСУ в ТЦ в Сумах
Вооруженные силы России 10 сентября дважды ударили по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
Он был спрятан в торговом центре «Мануфактура» в Сумах. Прилёты пришлись днём и вечером.
Беспилотники «Герань» также атаковали склады в Киеве и Гостомеле. В районе Гостомеля огонь после удара продолжает разгораться спустя несколько часов.
На опубликованном видео слышна небольшая вторичная детонация — слабее, чем при взрывах на других складах с боеприпасами в Киевской области.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы России обладают достаточным потенциалом для того, чтобы своими ударами уничтожить Киев и основные объекты Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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