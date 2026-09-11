В Самарской области БПЛА попал в здание избиркома

Беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области утром 11 сентября. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

«Сегодня буквально в 5 утра... произошло попадание БПЛА в здание, где находится наши территориальные избирательные комиссии, помещения КСА ГАС "Выборы"... Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям», - отметила глава ЦИК.

Из-за удара была разрушена часть здания, поломаны межкомнатные двери, выбиты окна, пишет RT. Также обрушились стены между кабинетами. Как отметила Памфилова, обошлось без жертв, бюллетени не пострадали.

Ранее в Новокуйбышевске Самарской области из-за ударов ВСУ были выбиты окна в многоквартирном доме.

