В Самарской области БПЛА попал в здание избиркома
Беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области утром 11 сентября. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, пишет РИА Новости.
«Сегодня буквально в 5 утра... произошло попадание БПЛА в здание, где находится наши территориальные избирательные комиссии, помещения КСА ГАС "Выборы"... Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям», - отметила глава ЦИК.
Из-за удара была разрушена часть здания, поломаны межкомнатные двери, выбиты окна, пишет RT. Также обрушились стены между кабинетами. Как отметила Памфилова, обошлось без жертв, бюллетени не пострадали.
Ранее в Новокуйбышевске Самарской области из-за ударов ВСУ были выбиты окна в многоквартирном доме.
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