Раскрыты детали о долетевшем до Нового Уренгоя дроне ВСУ
Беспилотные летательные аппараты типа FP-1 не обладают уникальными характеристиками и легко обнаруживаются средствами ПВО из-за своих крупных габаритов. Соответствующую оценку дронам ВСУ озвучил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, модели FP-1 и FP-2 способны преодолевать расстояния до 2500 километров, а по некоторым данным — до 3000 километров. Дандыкин уточнил, что аппараты являются нереактивными и развивают скорость до 200 километров в час, что делает их достаточно уязвимыми для систем противовоздушной обороны.
Эксперт обратил внимание, что при производстве дронов используются дешевые материалы, что обеспечивает их относительно невысокую стоимость. Собеседник издания подчеркнул, что ключевую роль в управлении аппаратами играет система наведения через спутниковую сеть Starlink и аналогичные технологии.
Ранее появилась информация об атаке объекта в Новом Уренгое модернизированными беспилотниками FP-1. При этом город в арктической части Урала расположен на расстоянии 3200 километров от государственной границы с Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-депутат Рады раскрыл сроки начала женской мобилизации на Украине
- Полиция ФРГ нашла у задержанного диверсанта список из 160 целей
- Раскрыты детали о долетевшем до Нового Уренгоя дроне ВСУ
- Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе осенью и зимой
- Минобороны РФ: ПВО уничтожила 97 украинских БПЛА за день
- Историк связал недовольство Японии памятником в Хабаровске с украинским кризисом
- Захват хуситами города в Йемене назвали выгодным для России
- Главу галереи «Веллум» обвинили в подделках работ Эрнста Неизвестного
- Риттер оценил масштаб потерь ВСУ в Волчанском котле
- Мем или нишевый? Цена на складной iPhone шокировала покупателей