Раскрыты детали о долетевшем до Нового Уренгоя дроне ВСУ

Эксперт обратил внимание, что при производстве дронов используются дешевые материалы, что обеспечивает их относительно невысокую стоимость. Собеседник издания подчеркнул, что ключевую роль в управлении аппаратами играет система наведения через спутниковую сеть Starlink и аналогичные технологии.

Ранее появилась информация об атаке объекта в Новом Уренгое модернизированными беспилотниками FP-1. При этом город в арктической части Урала расположен на расстоянии 3200 километров от государственной границы с Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

