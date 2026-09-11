В Саратове логистический центр Ozon загорелся в результате атаки БПЛА
11 сентября 202608:40
Юлия Савченко
Логистический центр компании Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА. Об этом говорится в сообщении организации.
«Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — отметили в Ozon.
Сотрудников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
На фоне атаки компания временно прекратила прием и доставку новых заказов клиентам в Саратове и Саратовской области.
Ранее БПЛА атаковали логистический объект Ozon в Ростовской области, произошло небольшое возгорание, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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