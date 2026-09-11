В Саратове логистический центр Ozon загорелся в результате атаки БПЛА

Логистический центр компании Ozon в Саратове подвергся атаке БПЛА. Об этом говорится в сообщении организации.

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«Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — отметили в Ozon.

Сотрудников эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

На фоне атаки компания временно прекратила прием и доставку новых заказов клиентам в Саратове и Саратовской области.

Ранее БПЛА атаковали логистический объект Ozon в Ростовской области, произошло небольшое возгорание, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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