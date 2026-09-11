В Пермском крае БПЛА атаковали два промышленных объекта

Два промышленных объекта в Пермском крае подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

В Саратове логистический центр Ozon загорелся в результате атаки БПЛА

Губернатор заявил о массированной атаке на северные территории края. Военные сбили 36 дронов, которые упали в нежилом массиве, отмечает RT.

«В результате атаки есть налет на два промышленных объекта. Пострадавших нет», — написал Махонин на платформе «Макс».

После ЧП проводится мониторинг качества воздуха.

Ранее в Волгограде после атаки ВСУ обломки ракеты упали на территории промышленного предприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиПермский Край

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