В Пермском крае БПЛА атаковали два промышленных объекта
Два промышленных объекта в Пермском крае подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Губернатор заявил о массированной атаке на северные территории края. Военные сбили 36 дронов, которые упали в нежилом массиве, отмечает RT.
«В результате атаки есть налет на два промышленных объекта. Пострадавших нет», — написал Махонин на платформе «Макс».
После ЧП проводится мониторинг качества воздуха.
Ранее в Волгограде после атаки ВСУ обломки ракеты упали на территории промышленного предприятия.
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