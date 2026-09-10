Повреждено 576 квартир: Новороссийск восстанавливают после атаки ВСУ

По словам градоначальника, оперативный штаб координирует действия рабочих групп районных администраций, которые осуществляют подомовые обходы территорий. На текущий момент зафиксированы повреждения в 576 квартирах и 76 частных домовладениях после инцидента, произошедшего в ночь с 8 на 9 сентября, сообщает RT.

Кравченко уточнил, что объекты жизнеобеспечения и инженерные системы города уцелели и функционируют в штатном режиме. Коммунальные службы уже расчистили от обломков участки двух детских садов, а в здании поврежденной школы специалисты выполняют штукатурку фасада и проводят работы по укреплению несущего каркаса.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что четыре человека погибли, а 29 пострадали в результате ударов украинских беспилотников в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

