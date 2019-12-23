Песков рассказал, где был Путин во время стрельбы на Лубянке

23 декабря 201914:10

Президент РФ Владимир Путин был в Кремле в тот момент, когда у здания ФСБ на Большой Лубянке началась стрельба. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент смотрел концерт в честь Дня работника органов безопасности.

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Вечером 19 декабря вооруженный карабином «Сайга» житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь по сотрудникам ФСБ. Погибли двое, пятеро получили ранения. Стрелок был убит.

Представитель Кремля назвал случившееся на Лубянке трагическим происшествием, передает Ura.ru. По его словам, в наше время не только Россия, но и другие государства не застрахованы от «любых проявлений безумия с трагическими последствиями».

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ФОТО: kremlin.ru
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