Песков рассказал, где был Путин во время стрельбы на Лубянке

Вечером 19 декабря вооруженный карабином «Сайга» житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь по сотрудникам ФСБ. Погибли двое, пятеро получили ранения. Стрелок был убит.

Представитель Кремля назвал случившееся на Лубянке трагическим происшествием, передает Ura.ru. По его словам, в наше время не только Россия, но и другие государства не застрахованы от «любых проявлений безумия с трагическими последствиями».

