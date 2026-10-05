В США рассказали, когда Трамп примет решение о вводе «адских санкций»
Американский лидер Дональд Трамп примет решение о возможном введении пошлин в рамках «адских санкций» в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России после оценки возможных последствий и компромиссов, сообщил CBS News министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, глава государства оценит все возможные последствия и компромиссы. «Он неустанно пытается положить конец этой войне», - отметил глава ведомства.
Отмечается, что Трамп «принимает все решения в самый последний момент». По данным телеканала, решение о возможном вводе пошлин президент США должен принять до 18 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о возможности ужесточения санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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