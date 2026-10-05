В США рассказали, когда Трамп примет решение о вводе «адских санкций»

По его словам, глава государства оценит все возможные последствия и компромиссы. «Он неустанно пытается положить конец этой войне», - отметил глава ведомства.

Отмечается, что Трамп «принимает все решения в самый последний момент». По данным телеканала, решение о возможном вводе пошлин президент США должен принять до 18 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о возможности ужесточения санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

