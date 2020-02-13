СМИ узнали о новой проверке в ФСБ после видео стрельбы на Лубянке

Как утверждается в материале, проверка связана с публикацией в Сети видеозаписи вооруженного нападения на Лубянке 19 декабря 2019 года. Тогда нападавший – житель Подольска Евгений Манюров – застрелил двух сотрудников ФСБ в форме ГИБДД и ранил ещё двоих.

По данным «Коммерсанта», первая проверка показала, что видео было снято из кабинета на четвёртом этаже, где располагается управление «П». В тот вечер там по случаю Дня военной контрразведки собрались восемь сотрудников.

Установить автора видео по горячим следам не удалось, утверждается в материале. Теперь Нагуманов инициировал новую проверку, в ходе которой изучат все показатели служебной деятельности его подчинённых и учтут все нарушения трудовой дисциплины. Возможны организационные решения, говорится в публикации.

Согласно внутриведомственным приказам, использование в здании ФСБ смартфонов с фото и видеокамерами без одобрения центра общественных связей запрещено.

Ранее СМИ сообщали об увольнении нескольких сотрудников отдела «П» ФСБ в связи с записью видео нападения и его передачей журналистам. Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН поддержал такую дисциплинарную меру.

«Это какой-то кошмар. Снимать такое серьезное происшествие из здания, и потом тут же кому-то на сторону передавать - это не в духе спецслужб, а в духе детей, школьников, которые снимают всё, что только можно снять», - возмутился он.

