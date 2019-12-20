Зона риска – ЧОПы. Стрелок не выдержал пренебрежительного отношения?

Некоторые детали о личности злоумышленника, устроившего стрельбу на Лубянке сутки назад, стали известны в пятницу. По сообщениям СМИ, стрельбу возле здания ФСБ в Москве открыл житель Подмосковья. Нападавшим был 39-летний Евгений Манюров, который проживал в Подольске. В ходе перестрелки его ликвидировали силовики. По месту жительства Манюрова было зарегистрировано семь единиц оружия: газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное, в том числе две «Сайги» и карабин «Вепрь». Его мать сообщила «Комсомольской правде», что мужчина увлекался стрельбой на протяжении трех-четырех лет. Близких друзей у него не было. «Ни с кем не общался, не женат, и женщины у него нет», - сказала она. «В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону по-английски», - сообщила она. Несколько месяцев назад Манюров уволился из ЧОПа. Он пытался заниматься бизнесом и занимался в стрелковом клубе ДОСААФ. У него были все медицинские справки, говорившие о его вменяемости.



О спланированном характере атаки на Лубянке говорит в числе прочего время, выбранное для нее - День военной контрразведки, - заметил в эфире НСН завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«В каком-то смысле это символический акт. Когда одиночка что-то делает, то, как правило, это что-то означает. Конечно, этот день выбран не случайно. Его психическое состояние пока не очень понятно. Если он смотрел что-то в фейсбуке или интернете, то мог заразиться какими-то крайне радикальными взглядами. Тем более в нашей стране террор одиночек до 1917 года был очень популярен и все, кто учились в школе, это проходили».

Психолог не исключил, что у Манюрова могут найтись подражатели.

Такую опасность подтвердил в эфире НСН и руководитель спецпрограмм Центра защиты от стрессов Алексей Захаров.

«Есть система повторности подобных действий, которые имеют мощную информационную составляющую. Потому что найдется такой же человек, как этот, который также себя реализует. Обычно по статистике происходит подобное событие, а вслед за ним несколько повторов, может быть с меньшей интенсивностью или большей. Просто потому, что есть информационная заряженность. Человек понял, что настало время, когда он может себя проявить, потому что к этому есть внимание. А, как правило, это люди, обделенные вниманием. Либо внимание к их личности со стороны общества пренебрежительное, что очень часто бывает к людям, которые работают в ЧОПах».

До недавнего времени устроивший стрельбу на Лубянке уволился как раз из ЧОПа. Вот и зона риска.

