Овечкин запустит собственный бренд пива

Производством напитка займется компания «Пивоварни Бочкарев». Пиво от Овечкина появится в рознице и заведениях общепита в России до конца 2026 года.

«В линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным и освежающим вкусом, легкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво», - отмечает издание.

Как отметили в «Пивоварнях Бочкарев», Овечкин принимает непосредственное участие в создании концепции бренда и продукта. Планируется, что после запуска продаж в РФ напиток начнут поставлять и за рубеж.

Александру Овечкину 41 год, хоккеист выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В 40 лет спортсмен подписал новый контракт с командой и стал самым долгоиграющим игроком в ее истории, пишет 360.ru.

