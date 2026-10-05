Овечкин запустит собственный бренд пива
Российский хоккеист Александр Овечкин запустит свой бренд пива OVI. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Производством напитка займется компания «Пивоварни Бочкарев». Пиво от Овечкина появится в рознице и заведениях общепита в России до конца 2026 года.
«В линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным и освежающим вкусом, легкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво», - отмечает издание.
Как отметили в «Пивоварнях Бочкарев», Овечкин принимает непосредственное участие в создании концепции бренда и продукта. Планируется, что после запуска продаж в РФ напиток начнут поставлять и за рубеж.
Александру Овечкину 41 год, хоккеист выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В 40 лет спортсмен подписал новый контракт с командой и стал самым долгоиграющим игроком в ее истории, пишет 360.ru.
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