Директор НИИ гриппа заявил, что у россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса
Новые штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета, циркулируют в России. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов, передает РИА Новости.
«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин)», - обратил внимание эксперт.
Как отметил Лиознов, это свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у граждан нет иммунитета.
Глава НИИ гриппа подчеркнул необходимость вакцинироваться. Прежде всего сделать прививку следует наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пик заболеваемости гриппом ожидается на новогодние праздники, пишет 360.ru.
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