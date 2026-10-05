Директор НИИ гриппа заявил, что у россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса

Новые штаммы гриппа, к которым у населения нет иммунитета, циркулируют в России. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов, передает РИА Новости.

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«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин)», - обратил внимание эксперт.

Как отметил Лиознов, это свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у граждан нет иммунитета.

Глава НИИ гриппа подчеркнул необходимость вакцинироваться. Прежде всего сделать прививку следует наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пик заболеваемости гриппом ожидается на новогодние праздники, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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