Директор НИИ гриппа заявил, что у россиян нет иммунитета к новым штаммам вируса

«В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компоненты вакцин)», - обратил внимание эксперт.

Как отметил Лиознов, это свидетельствует о приходе новых штаммов, к которым у граждан нет иммунитета.

Глава НИИ гриппа подчеркнул необходимость вакцинироваться. Прежде всего сделать прививку следует наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пик заболеваемости гриппом ожидается на новогодние праздники, пишет 360.ru.

