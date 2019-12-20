Отец лубянского стрелка рассказал об отношениях сына

20 декабря 201920:36

Отец 39-летнего Евгения Манюрова рассказал, что его сын встречался с девушкой, однако он с ней расстался около трех лет назад. Об этом сообщает РБК.

Лубянского стрелка подкосила смерть бабушки

По словам отца, он отказывался жениться, несмотря на уговоры отца. Он также отметил, что сын отличался спокойным и скрытным характером. При этом соседи утверждают, что Манюрова никогда не замечали с девушкой, пишет издание.

Стрельбу Манюров устроил накануне в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке. В результате погибли двое сотрудников ФСБ. Стрелка ликвидировали снайперы, в распоряжении НСН появилось видео его убийства.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСтрелок