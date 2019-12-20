Отец лубянского стрелка рассказал об отношениях сына
Отец 39-летнего Евгения Манюрова рассказал, что его сын встречался с девушкой, однако он с ней расстался около трех лет назад. Об этом сообщает РБК.
По словам отца, он отказывался жениться, несмотря на уговоры отца. Он также отметил, что сын отличался спокойным и скрытным характером. При этом соседи утверждают, что Манюрова никогда не замечали с девушкой, пишет издание.
Стрельбу Манюров устроил накануне в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке. В результате погибли двое сотрудников ФСБ. Стрелка ликвидировали снайперы, в распоряжении НСН появилось видео его убийства.
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