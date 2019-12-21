Лубянскому стрелку посмертно поставят диагноз

Специалисты проведут посмертную психологическую экспертизу в отношении 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который устроил стрельбу около здания ФСБ в Москве. Эксперты попытаются установить мотивы преступника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Планируется, что специалисты изучат активность Манюрова в социальных сетях, его высказывания в Интернете, в том числе в личной переписке и смогут определить психологическое состояние стрелка накануне преступления.

По предварительным данным, «лубянский стрелок» не состоял на психиатрическом или наркологическом учете. Так как являлся владельцем оружия, проходил ежегодные медосмотры, по результатам которых к нему у врачей не было претензий.