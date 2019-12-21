Лубянскому стрелку посмертно поставят диагноз

21 декабря 201918:38

Специалисты проведут посмертную психологическую экспертизу в отношении 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который устроил стрельбу около здания ФСБ в Москве. Эксперты попытаются установить мотивы преступника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Планируется, что специалисты изучат активность Манюрова в социальных сетях, его высказывания в Интернете, в том числе в личной переписке и смогут определить психологическое состояние стрелка накануне преступления.

По предварительным данным, «лубянский стрелок» не состоял на психиатрическом или наркологическом учете. Так как являлся владельцем оружия, проходил ежегодные медосмотры, по результатам которых к нему у врачей не было претензий.

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После проведенных в квартире Манюрова обысков и изъятия документов мотивы преступления стрелка остаются неизвестными, сообщается на сайте «Эхо Москвы».

Следователи, по словам источника, выясняют принадлежность Евгения Манюрова к террористическим организациям или организациям политической направленности. Так, в Национально-освободительном движении (НОД) уже заявили, что человек с именем Евгений Манюров не значится в списках сторонников, сообщает сайт «Говорит Москва».

Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Жертвами стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов. Помимо двоих погибших в ходе инцидента представителей ФСБ и ГИБДД пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения. Нападавшего пришлось ликвидировать.

Ранее психологи в эфире НСН высказали опасения по поводу возможного повторения событий, подобных стрельбе на Лубянке. Одной из причин может быть пренебрежение в обществе к охранникам.

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ФОТО: скрин видео в распоряжении НСН
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