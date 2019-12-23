Песков рассказал об уязвимости всех стран перед безумными стрелками

23 декабря 201912:41

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перестрелку на Лубянской площади в Москве, в результате которой двое силовиков погибли и еще несколько человек получили ранения.

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Песков отметил, что такие инциденты не должны получать оценку из Кремля, так как все страны, не только Россия, живут «в такое время», когда никто не застрахован от «любых проявлений безумия» с подобными трагическими последствиями, сообщает RT.

Напомним, 19 декабря житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь по силовикам на Лубянской площади. Один сотрудник погиб на месте, второй позже скончался в больнице. Еще пять человек пострадали. Сам стрелок был уничтожен ответным огнем.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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