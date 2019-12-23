Песков рассказал об уязвимости всех стран перед безумными стрелками

Песков отметил, что такие инциденты не должны получать оценку из Кремля, так как все страны, не только Россия, живут «в такое время», когда никто не застрахован от «любых проявлений безумия» с подобными трагическими последствиями, сообщает RT.

Напомним, 19 декабря житель Подмосковья Евгений Манюров открыл огонь по силовикам на Лубянской площади. Один сотрудник погиб на месте, второй позже скончался в больнице. Еще пять человек пострадали. Сам стрелок был уничтожен ответным огнем.

