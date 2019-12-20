Второй сотрудник ФСБ умер после стрельбы на Лубянке

Как отмечает Утро.ру, до сих пор официально имена жертв и пострадавших от рук лубянского стрелка не оглашают.

39-летний подозреваемый из Подольска жил спокойно, ничем не выделяясь. Соседи называли его тихоней, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Один из знакомых считает, что причиной выходки стало помутнение разума.

При этом известно, что Евгений Манюров профессионально занимался стрельбой. Отмечается также, что он жил в квартире с матерью и бабушкой, женщины у него не было.



