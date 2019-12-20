Второй сотрудник ФСБ умер после стрельбы на Лубянке

20 декабря 201918:42

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности, раненный накануне вечером при стрельбе в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко. Первый сотрудник спецслужбы был убит на месте.

Госпитализированными остаются ещё четверо раненых, один из них – гражданский, трое – силовики. Стрелок, житель Подмосковья, был ликвидирован вскоре после начала стрельбы.

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Как отмечает Утро.ру, до сих пор официально имена жертв и пострадавших от рук лубянского стрелка не оглашают.

39-летний подозреваемый из Подольска жил спокойно, ничем не выделяясь. Соседи называли его тихоней, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Один из знакомых считает, что причиной выходки стало помутнение разума.

При этом известно, что Евгений Манюров профессионально занимался стрельбой. Отмечается также, что он жил в квартире с матерью и бабушкой, женщины у него не было.


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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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