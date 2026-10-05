В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение зарегистрировали в Баргузинском районе Бурятии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.
«Данные о последнем землетрясении: широта - 53.36, долгота - 108.54», - указали сейсмологи.
Подземные толчки произошли в 06.54 (01.54 мск) близ населенного пункта Максимиха. Магнитуда землетрясения составляла 4,1.
Как отметили в единой дежурно-диспетчерской службе Баргузинского района, жители не ощутили подземные толчки. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Каспийском море, напоминает 360.ru.
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