В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение зарегистрировали в Баргузинском районе Бурятии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

«Данные о последнем землетрясении: широта - 53.36, долгота - 108.54», - указали сейсмологи.

Подземные толчки произошли в 06.54 (01.54 мск) близ населенного пункта Максимиха. Магнитуда землетрясения составляла 4,1.

Как отметили в единой дежурно-диспетчерской службе Баргузинского района, жители не ощутили подземные толчки. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Каспийском море, напоминает 360.ru.

