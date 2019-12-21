Названы имена погибших при стрельбе на Лубянке

Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Помимо погибших в ходе инцидента пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения.

Нападавшего пришлось ликвидировать. Выяснилось, что это 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

Ранее психологи в эфире НСН высказали опасения по поводу возможного повторения событий, подобных стрельбе на Лубянке. Одной из причин может быть пренебрежение в обществе к охранникам.

