Названы имена погибших при стрельбе на Лубянке

21 декабря 201917:43

Стали известны имена жертв стрелка, открывшего огонь около здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Два человека, помимо самого стрелка, погибли в ходе инцидента. Жертвами стрельбы стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов.

Один из погибших работал в ГИБДД, другой – в ФСБ России, отмечает Газета.ru.

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Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Помимо погибших в ходе инцидента пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения.

Нападавшего пришлось ликвидировать. Выяснилось, что это 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

Ранее психологи в эфире НСН высказали опасения по поводу возможного повторения событий, подобных стрельбе на Лубянке. Одной из причин может быть пренебрежение в обществе к охранникам.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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