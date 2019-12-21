Названы имена погибших при стрельбе на Лубянке
Стали известны имена жертв стрелка, открывшего огонь около здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Два человека, помимо самого стрелка, погибли в ходе инцидента. Жертвами стрельбы стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов.
Один из погибших работал в ГИБДД, другой – в ФСБ России, отмечает Газета.ru.
Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Помимо погибших в ходе инцидента пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения.
Нападавшего пришлось ликвидировать. Выяснилось, что это 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Ранее психологи в эфире НСН высказали опасения по поводу возможного повторения событий, подобных стрельбе на Лубянке. Одной из причин может быть пренебрежение в обществе к охранникам.
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