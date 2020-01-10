Полковник ФСБ поддержал увольнение чекистов за видео стрельбы на Лубянке

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН поддержал увольнение провинившихся.

«Это какой-то кошмар. Снимать такое серьезное происшествие из здания, и потом тут же кому-то на сторону передавать - это не в духе спецслужб, а в духе детей, школьников, которые снимают всё, что только можно снять», - сказал он.

По мнению Луценко, «расплата постигла этих неумных сотрудников справедливо». Полковник ФСБ добавил, что сотрудники спецслужбы должны были понять свое предназначение ещё во время обучения.

«Он же не просто вылупился из яйца и сразу стал чекистом. Это длительный процесс. И где, на каком этапе он пропустил самое важное – что он должен быть офицером спецслужб, а не базарным торговцем? Я не знаю, где пробел случился у этих ребят», - заметил он.

Стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря устроил житель Подольска Евгений Манюров. Он убил двух сотрудников правоохранительных органов, еще пять успел ранить. Нападавший был убит прицельным ответным огнем. Этот момент попал на видео. При этом устройство записало обсценную лексику стоящих рядом людей.

