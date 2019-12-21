Психолог: Смайлики помогут раскрыть мотивы лубянского стрелка
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, на что обращают внимание аналитики при проведении посмертной экспертизы текстов преступника.
Специалисты проведут посмертную психологическую экспертизу в отношении 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который устроил стрельбу около здания ФСБ в Москве. Эксперты попытаются установить мотивы преступника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. Планируется, что специалисты изучат активность Манюрова в социальных сетях, его высказывания в Интернете, в том числе в личной переписке и таким образом смогут определить психологическое состояние стрелка накануне преступления.
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, на что именно будут обращать внимание эксперты при изучении письменных документов лубянского стрелка, чтобы установить мотивы, заставившие Евгения Манюрова взяться за оружие.
«Когда мы читаем какой-то текст, мы можем представить интересы автора. Примерно то же самое, только более структурированно, будет сделано в этом случае - тривиальный анализ текстов, выявление интересов, ценностей, мотивации. Здесь набор для изучения больше – то, что он (Евгений Манюров – прим. НСН) писал в Сети, и в других текстовых документах, с ним связанных - глагольные формы, эпитеты в меньшей степени, но тоже играют роль, смайлики, которыми он отмечал то, что нравится и так далее», - пояснил эксперт.
При этом эксперт подчеркнул, что подобные заключения и выводы экспертов всегда являются приблизительными.
«Ни одной экспертизы точной нет. Все они вероятностные. Насколько точной она будет, никто не знает», - отметил собеседник НСН.
Напомним, 19 декабря, в четверг, в Москве около здания ФСБ на станции метро Лубянка неизвестный открыл стрельбу. Жертвами стали 34-летний Вельдян Мухтаров и 40-летний Альберт Слепов. Помимо двоих погибших в ходе инцидента представителей ФСБ и ГИБДД пострадали еще пять человек, в том числе четверо силовиков. Они получили ранения. Нападавшего пришлось ликвидировать.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН выявил связь пестрелки на Лубянке с предстоящим днем сотрудника госбезопасности.
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