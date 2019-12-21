Психолог: Смайлики помогут раскрыть мотивы лубянского стрелка

Специалисты проведут посмертную психологическую экспертизу в отношении 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который устроил стрельбу около здания ФСБ в Москве. Эксперты попытаются установить мотивы преступника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. Планируется, что специалисты изучат активность Манюрова в социальных сетях, его высказывания в Интернете, в том числе в личной переписке и таким образом смогут определить психологическое состояние стрелка накануне преступления.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, на что именно будут обращать внимание эксперты при изучении письменных документов лубянского стрелка, чтобы установить мотивы, заставившие Евгения Манюрова взяться за оружие.

«Когда мы читаем какой-то текст, мы можем представить интересы автора. Примерно то же самое, только более структурированно, будет сделано в этом случае - тривиальный анализ текстов, выявление интересов, ценностей, мотивации. Здесь набор для изучения больше – то, что он (Евгений Манюров – прим. НСН) писал в Сети, и в других текстовых документах, с ним связанных - глагольные формы, эпитеты в меньшей степени, но тоже играют роль, смайлики, которыми он отмечал то, что нравится и так далее», - пояснил эксперт.