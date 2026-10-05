В Ростовской области водитель бензовоза пострадал после атаки БПЛА

«В Киселевском сельском поселении... водитель поврежденного бензовоза получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска», — написал губернатор в мессенджере «Макс».

Медики оказывают мирному жителю необходимую помощь, в случае необходимости его доставят в областной ожоговый центр.

Как отметил Слюсарь, в Ростовской области ликвидировали пять беспилотников в Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском районах, отражение атаки БПЛА продолжается.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков украинского дрона пострадали три человека, напоминает 360.ru.

