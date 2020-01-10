Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», которые были причастны к съемке стрельбы на Лубянке. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к ФСБ. Между тем, издание Znak.com сообщает, что уволены были пять сотрудников ЦА. Источник подчёркивает, что эти меры коснулись не только тех, кто просто снимал видео и пересылал его, а также тех, кто передавал записи представителям СМИ. Также сообщается, что речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями».

Напомним, житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, пишет Газета.ру. Еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.