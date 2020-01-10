Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», которые были причастны к съемке стрельбы на Лубянке. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к ФСБ. Между тем, издание Znak.com сообщает, что уволены были пять сотрудников ЦА. Источник подчёркивает, что эти меры коснулись не только тех, кто просто снимал видео и пересылал его, а также тех, кто передавал записи представителям СМИ. Также сообщается, что речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями».
Напомним, житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, пишет Газета.ру. Еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.
Ранее НСН писала, что специалисты проведут посмертную психологическую экспертизу в отношении 39-летнего жителя Подмосковья Евгения Манюрова, который устроил стрельбу около здания ФСБ в Москве. Эксперты попытаются установить мотивы преступника, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. Планируется, что специалисты изучат активность Манюрова в социальных сетях, его высказывания в Интернете, в том числе в личной переписке и таким образом смогут определить психологическое состояние стрелка накануне преступления.
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, на что именно будут обращать внимание эксперты при изучении письменных документов лубянского стрелка, чтобы установить мотивы, заставившие Евгения Манюрова взяться за оружие.
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