Директор Долиной осадил ищущих подвох в переносе концерта певицы
Концерт Ларисы Долиной в Петербурге перенесли по техническим причинам, заявил НСН Сергей Пудовкин.
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил НСН, что концерт народной артистки России не отменили, а перенесли. Новая дата мероприятия пока не определена.
Ранее стало известно, что юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге отменили. Он должен был пройти в большом концертном зале «Октябрьский» 15 ноября. Изначально выступление планировалось на конец февраля, однако его перенесли на ноябрь. Пудовкин назвал причиной переноса технические моменты.
«Это технический перенос. Я бы посоветовал меньше тратить времени на эти технические моменты, а то мы опустимся до обсуждения количества каналов в звуковом оборудовании и числа гримёрных комнат, которые выделяются для того или иного концерта. Это технические детали, которые ни к артисту, ни к площадке не имеют отношения. Пока неизвестно, когда состоится концерт. Я не вижу никаких проблем с Санкт‑Петербургом ни в частности, ни в целом. Всё отлично», — сказал собеседник НСН.
Ранее Лариса Долина в беседе со спецкором НСН заявила, что не обращает внимания на возраст и намерена выступать на сцене, пока ее голос не фальшивит, а она попадает в ноты.
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