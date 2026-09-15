Ранее стало известно, что юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге отменили. Он должен был пройти в большом концертном зале «Октябрьский» 15 ноября. Изначально выступление планировалось на конец февраля, однако его перенесли на ноябрь. Пудовкин назвал причиной переноса технические моменты.

«Это технический перенос. Я бы посоветовал меньше тратить времени на эти технические моменты, а то мы опустимся до обсуждения количества каналов в звуковом оборудовании и числа гримёрных комнат, которые выделяются для того или иного концерта. Это технические детали, которые ни к артисту, ни к площадке не имеют отношения. Пока неизвестно, когда состоится концерт. Я не вижу никаких проблем с Санкт‑Петербургом ни в частности, ни в целом. Всё отлично», — сказал собеседник НСН.

Ранее Лариса Долина в беседе со спецкором НСН заявила, что не обращает внимания на возраст и намерена выступать на сцене, пока ее голос не фальшивит, а она попадает в ноты.

