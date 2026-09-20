Полиция сорвала концерт Madk1d в московском клубе «Место»
В Москве сорвали выступление рэпера Madk1d в клубе «Место» на Покровке, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам певца, концерт был отменен по не зависящим от него причинам. В ночь на 20 сентября к заведению подъехали несколько полицейских машин. Клуб оцепили, посетителей вывели, к входу прибыли автозаки. По словам очевидцев, несколько человек задержаны.
Мероприятие должно было пройти в рамках открытия клуба в 23:59. Концерт планировалось провести бесплатно, поэтому у заведения собралось большое количество фанатов.
Ранее силовики сорвали вечеринку в популярном московском клубе Simach, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США едва не начали войну с Китаем из-за нейросети
- Трамп заявил, что его сын вернул деньги бизнесмену Кремлеву за оплату свадьбы
- США захлестнул топливный кризис: коммуналка дорожает, полиция сокращает патрули
- Полиция сорвала концерт Madk1d в московском клубе «Место»
- Группа AY YOLA выпустила дебютный альбом «Ural Batyr» на виниле
- В некоторых районах Сочи вода после ливня поднялась выше колена
- СМИ: Ресторанный бизнес семьи Бурковского принес 558 млн рублей
- Суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве
- США намерены использовать программы содействия для трансформации армии Армении
- Дмитриев допустил совместное с АдГ восстановление «Северного потока»