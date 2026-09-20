Полиция сорвала концерт Madk1d в московском клубе «Место»

В Москве сорвали выступление рэпера Madk1d в клубе «Место» на Покровке, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По словам певца, концерт был отменен по не зависящим от него причинам. В ночь на 20 сентября к заведению подъехали несколько полицейских машин. Клуб оцепили, посетителей вывели, к входу прибыли автозаки. По словам очевидцев, несколько человек задержаны.

Мероприятие должно было пройти в рамках открытия клуба в 23:59. Концерт планировалось провести бесплатно, поэтому у заведения собралось большое количество фанатов.

Ранее силовики сорвали вечеринку в популярном московском клубе Simach, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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