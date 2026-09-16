Актриса из «Улиц разбитых фонарей» Дзыгало после бродяжничества пропала в Питере
Актриса из «Улиц разбитых фонарей» и бывшая артистка «БДТ» Анна Дзыгало пропала в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash.
Последний год женщина бродяжничала и внешне изменилась до неузнаваемости. По словам родственников, Анне нужно психологическое лечение, но она отказывается принимать помощь близких. Каждый раз, когда родные пытались забрать её домой, женщина убегала. В феврале актриса заявила в соцсетях, что вынуждена ночевать в кафе.
Дзыгало снималась в «Тайнах следствия», «10 днях до конца войны», играла в «БДТ» и держала собственный камерный театр. Она ставила спектакли как режиссер, однако после 2025 года внезапно перестала выдавать гонорары. Об этом заявили сами актеры. Анна жаловалась им на отца, который якобы выгонял её из квартиры и обвинял в алкоголизме.
Последний раз артистку видели в тапочках и светло-розовой футболке в конце августа. У женщины две несовершеннолетние дочери и бывший супруг.
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