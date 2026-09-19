СМИ: Ресторанный бизнес семьи Бурковского принес 558 млн рублей
Семья актёра Андрея Бурковского, переехавшего в США, по‑прежнему получает существенный доход от ресторанного бизнеса в Сибири, сообщает Telegram‑канала Shot.
За последний отчётный период выручка компаний, связанных с его близкими, составила 558 миллионов рублей. Основную часть заведений в Сибири, как сообщает источник, контролирует отец актёра Владимир Бурковский вместе с деловыми партнёрами.
В управлении семьи находятся гастрономический театр, сервис доставки, а также рестораны в Новосибирске и Томске, совокупный доход от которых составил около 207 миллионов рублей. Ещё 351 миллион рублей принесли 20 заведений сети, где родственникам Бурковского принадлежит 25‑процентная доля.
Ранее сообщалось, что Бурковский открыл в Нью‑Йорке актёрскую школу Seagull NYC, однако за полтора года стоимость обучения в ней упала более чем в два раза — примерно на 51%. В школе преподают актёры из США, Израиля и различных регионов России, а обучение строится на системе Константина Станиславского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В некоторых районах Сочи вода после ливня поднялась выше колена
- СМИ: Ресторанный бизнес семьи Бурковского принес 558 млн рублей
- Суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве
- США намерены использовать программы содействия для трансформации армии Армении
- Дмитриев допустил совместное с АдГ восстановление «Северного потока»
- ЦИК показала дипфейки голосования Канье Уэста и инопланетянина
- Украинские СМИ заявили об игнорировании Трампом встречи с Зеленским
- «Финам»: 85% опрошенных инвесторов готовы перейти на российские криптосервисы
- Невеста отсудила более 400 тысяч рублей за испорченную свадьбу
- Россияне стали чаще выбирать отчества Никитович и Никитовна для детей