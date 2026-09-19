СМИ: Ресторанный бизнес семьи Бурковского принес 558 млн рублей

За последний отчётный период выручка компаний, связанных с его близкими, составила 558 миллионов рублей. Основную часть заведений в Сибири, как сообщает источник, контролирует отец актёра Владимир Бурковский вместе с деловыми партнёрами.

В управлении семьи находятся гастрономический театр, сервис доставки, а также рестораны в Новосибирске и Томске, совокупный доход от которых составил около 207 миллионов рублей. Ещё 351 миллион рублей принесли 20 заведений сети, где родственникам Бурковского принадлежит 25‑процентная доля.

Ранее сообщалось, что Бурковский открыл в Нью‑Йорке актёрскую школу Seagull NYC, однако за полтора года стоимость обучения в ней упала более чем в два раза — примерно на 51%. В школе преподают актёры из США, Израиля и различных регионов России, а обучение строится на системе Константина Станиславского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

