СМИ раскрыли информацию о ребенке Леди Гаги

О том, что 40-летняя исполнительница впервые стала мамой, стало известно 11 сентября. Как выяснило издание, родилась девочка, а произошло это ещё 9 июня.

Также уточняется, что отцом стал жених певицы, бизнесмен Майкл Полански. Девочку назвали Роуз Бин Полански. Имя выбрали в честь песни Эдит Пиаф «La Vie en Rose» («Жизнь в розовом цвете»), которую Леди Гага исполнила в киноленте «Звезда родилась».

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».