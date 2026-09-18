СМИ раскрыли информацию о ребенке Леди Гаги
У американской певицы Леди Гаги родилась девочка. Об этом сообщает портал TMZ.
О том, что 40-летняя исполнительница впервые стала мамой, стало известно 11 сентября. Как выяснило издание, родилась девочка, а произошло это ещё 9 июня.
Также уточняется, что отцом стал жених певицы, бизнесмен Майкл Полански. Девочку назвали Роуз Бин Полански. Имя выбрали в честь песни Эдит Пиаф «La Vie en Rose» («Жизнь в розовом цвете»), которую Леди Гага исполнила в киноленте «Звезда родилась».
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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