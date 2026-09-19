«Чушь собачья!»: В Кремле опровергли заявления о планах по мобилизации

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», - сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Позже на полях Восточного экономического форума Путин заверил, что сценария, который потребовал бы мобилизации в России, не существует.

Накануне агентство Bloomberg передавало, что в РФ якобы есть план «скрытой мобилизации» после проведения парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца текущего года.

«Хотя Путин отрицает наличие подобных планов, европейский чиновник в сфере безопасности утверждает, что Россия готовится к призыву в армию еще 300 тысяч человек к концу года», - указано в публикации агентства от 18 сентября.