«Чушь собачья!»: В Кремле опровергли заявления о планах по мобилизации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что в стране нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца текущего года.
В Кремле опровергли информацию западных СМИ о планах проведения мобилизации в России после выборов в Госдуму. В правительстве уверяют, что количества контрактников достаточно для решения текущих задач СВО, поэтому мобилизация до конца года не потребуется.
При этом на Украине говорят о необходимости мобилизации женщин. Один из бывших депутатов Верховной рады даже допустил, что женское население поступит на военную службу на Украине уже летом 2027 года.
МОБИЛИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года нет, передает RTVI. Российский лидер Владимир Путин ранее назвал вбросами информацию о якобы планируемой мобилизации в РФ, отметив, что это попытка противника повлиять на результаты голосования на выборах в Госдуму.
«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», - сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Позже на полях Восточного экономического форума Путин заверил, что сценария, который потребовал бы мобилизации в России, не существует.
Накануне агентство Bloomberg передавало, что в РФ якобы есть план «скрытой мобилизации» после проведения парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек до конца текущего года.
«Хотя Путин отрицает наличие подобных планов, европейский чиновник в сфере безопасности утверждает, что Россия готовится к призыву в армию еще 300 тысяч человек к концу года», - указано в публикации агентства от 18 сентября.
В материале говорится, что в отличие от мобилизации 2022 года на этот раз о мобилизации якобы могут не объявить официально.
Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости» подчеркнул, что потребности ВС РФ полностью обеспечиваются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в новой мобилизации нет. По словам экс-президента РФ, информационные атаки, в том числе сообщения о возможной новой волне мобилизации, стали одной из особенностей избирательной кампании 2026 года.
Он считает, что появление подобных фейков связано с тяжелой ситуацией на самой Украине. На Фестивале новых медиа Медведев обратил внимание на жесткие методы украинского призыва, когда людей силой заталкивают в автобусы и применяют к ним физическое воздействие, из-за чего Киеву остается лишь запускать информационные кампании «для получения политических дивидендов».
Политик заметил, что слухи о том, что в РФ будет мобилизация, распространяют украинские противники, у которых укомплектованность некоторых подразделений сейчас на уровне 20–30%, пишут «Известия».
«Темпы комплектования по контракту (в России – прим. НСН) ровно в тех границах и даже выше этих границ, которые мы предполагали на начало сентября этого года», - уточнил зампредседателя Совбеза РФ в видео в его канале в «Максе».
МОБИЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН НА УКРАИНЕ
Тем временем СМИ сообщают, что на Украине собираются провести мобилизацию женщин. Подобное допустил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он обратил внимание на то, как задерживают мужчин в украинских городах для насильственной отправки в зону боевых действий.
«Без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», - сказал Лавров РИА Новости.
До этого пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) передавало, что Евросоюз требует от украинского руководства начать мобилизацию женщин в связи с острой нехваткой мужчин, пригодных к несению военной службы. РИА Новости писало, что глава европейской дипломатии Кая Каллас в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС охарактеризовала подобный шаг как движение в верном направлении. По ее мнению, без привлечения женщин у Киева не останется достаточного количества живой силы для продолжения боевых действий.
В СВР рассказали, что Брюссель настаивает на немедленном принятии украинской стороной политического решения о начале женской мобилизации и требует перейти от обсуждений к конкретным действиям. В качестве примера для подражания европейские чиновники привели модель комплектования вооруженных сил в Израиле.
Кроме того, бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что привлечение женщин может удвоить мобилизационный ресурс. По его мнению, для этого следует изучить опыт Израиля, Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов, передает «Телеграф». Резников уточнил, что речь идет об общенациональной военной подготовке и замене мужчин на тыловых должностях. Он подчеркнул, что у женщин физиологически лучшая реакция, что особенно важно для управления дронами.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что мобилизация женщин на Украине может стартовать уже летом 2027 года. По его словам, об этом свидетельствуют тендерные закупки военного обмундирования для представительниц слабого пола.
Он рассказал, что киевские власти уже объявили тендеры на поставку 150 тысяч комплектов женского теплого обмундирования и двух тысяч бронежилетов с учетом женской анатомии к 2028 году. Олейник обратил внимание, что ранее были презентованы даже защитные жилеты для беременных, а поскольку теплые комплекты летом не потребуются, реальный срок начала призыва, по его словам, приходится на летний период 2027 года.
«Девушкам обещают службу операторами БПЛА в тылу. Но армейский устав непреклонен: приказ командира — закон, и в любой момент их могут перевести в штурмовые бригады. А на возражения о том, что это женщины, на Западе ответят стандартом гендерного равенства», - заметил Олейник в интервью NEWS.ru.
Ранее военный корреспондент Александр Коц в беседе с НСН рассказал, что за первое полугодие 200 тысяч россиян поступили на контрактную службу и этого достаточно для решения текущих задач СВО без проведения мобилизации.
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