Приставы захотели взыскать 4,5 тысячи рублей штрафа с Ларисы Долиной
С народной артистки России Ларисы Долиной взыскивают штраф в размере 4,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы службы судебных приставов.
Исполнительное производство по этому взысканию было открыто 17 сентября 2026 года — основанием послужил акт Московской административной дорожной инспекции.
Ранее РИА Новости сообщало о других исполнительных производствах в отношении певицы. Так, 22 июля было возбуждено производство о взыскании штрафа ГИБДД на сумму 750 рублей — этот долг Долина погасила. Однако уже 27 июля на неё завели новое производство по аналогичному штрафу в 750 рублей. И эту задолженность артистка также оплатила в конце июля. После этого неоконченных исполнительных производств за Долиной не числилось.
Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил НСН, что концерт народной артистки России не отменили, а перенесли. Новая дата мероприятия пока не определена.
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