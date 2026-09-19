Приставы захотели взыскать 4,5 тысячи рублей штрафа с Ларисы Долиной

Исполнительное производство по этому взысканию было открыто 17 сентября 2026 года — основанием послужил акт Московской административной дорожной инспекции.

Ранее РИА Новости сообщало о других исполнительных производствах в отношении певицы. Так, 22 июля было возбуждено производство о взыскании штрафа ГИБДД на сумму 750 рублей — этот долг Долина погасила. Однако уже 27 июля на неё завели новое производство по аналогичному штрафу в 750 рублей. И эту задолженность артистка также оплатила в конце июля. После этого неоконченных исполнительных производств за Долиной не числилось.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил НСН, что концерт народной артистки России не отменили, а перенесли. Новая дата мероприятия пока не определена.

