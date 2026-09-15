Стала известна причина преображения Юлии Савичевой
Певица Юлия Савичева радикально сменила имидж, превратившись из исполнительницы лирических хитов в рок-артистку с элементами экстрим-вокала. Поклонники негативно восприняли преображение звезды, а эксперты в беседе с NEWS.ru объяснили причины такой реакции публики.
Психолог и имиджмейкер Светлана Колосова отметила, что недовольство фанатов вполне ожидаемо — люди в принципе тяжело принимают любые перемены. Специалист опровергла связь преображения с кризисом среднего возраста, назвав это творческим экспериментом.
«Юлии, может быть, тесно в привычных рамках, она хочет новой судьбы, новых свершений. У нее есть силы на это, и прекрасно», — подчеркнула Колосова.
Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков также выступил в поддержку певицы, заявив, что артистку нельзя осуждать за поиск нового звучания. По его мнению, гораздо хуже, когда у исполнителя отсутствует творческий порыв и он годами движется по проторенной дорожке. Музыкант привел в пример трансформацию певицы Елки, которая сменила панк-образ на женственный, и отметил, что обратный путь Савичевой выглядит столь же органично.
Эксперты сходятся во мнении, что смена амплуа является нормальным этапом развития артиста, даже если публика реагирует на перемены с недоверием. Главное, чтобы сама исполнительница чувствовала себя комфортно в новом жанре и получала удовольствие от творческих экспериментов, считают представители музыкальной индустрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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