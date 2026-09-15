Стала известна причина преображения Юлии Савичевой

«Юлии, может быть, тесно в привычных рамках, она хочет новой судьбы, новых свершений. У нее есть силы на это, и прекрасно», — подчеркнула Колосова.

Выпускник «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков также выступил в поддержку певицы, заявив, что артистку нельзя осуждать за поиск нового звучания. По его мнению, гораздо хуже, когда у исполнителя отсутствует творческий порыв и он годами движется по проторенной дорожке. Музыкант привел в пример трансформацию певицы Елки, которая сменила панк-образ на женственный, и отметил, что обратный путь Савичевой выглядит столь же органично.

Эксперты сходятся во мнении, что смена амплуа является нормальным этапом развития артиста, даже если публика реагирует на перемены с недоверием. Главное, чтобы сама исполнительница чувствовала себя комфортно в новом жанре и получала удовольствие от творческих экспериментов, считают представители музыкальной индустрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

