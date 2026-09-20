СМИ: США едва не начали войну с Китаем из-за нейросети

Американские военные использовали искусственный интеллект при создании отчета, что могло привести к войне с Китаем, сообщает CNN.

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По данным телеканала, инцидент произошел весной 2026 года в ходе конфликта США с Ираном. Военные получили донесение, что китайский корабль перевозит компоненты для ядерной программы Тегерана. Солдаты были готовы к высадке на борт, однако перед этим официальные лица изучили отчет и пришли к выводу, что он был создан нейросетью.

Американский аналитик загрузил в чат-бот о разведывательных данных по грузовой ведомости судна. Доклад был ложным. Из-за него едва не началась война.

Ранее стало известно, что в США искусственный интеллект самостоятельно взломал системы трех компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВойнаКитайСШАИскусственный ИнтеллектНейросеть

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