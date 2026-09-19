Госдеп одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации ПВО

«Оценочная стоимость 2,68 миллиарда долларов», - говорится в заявлении.

По данным Госдепа, Киев запросил у американской стороны ракеты, системы с лазерным наведением, самодельные пусковые установки, радары. Расходы на вооружения покроют из средств европейских партнеров и в рамках американской программы по иностранному военному финансированию.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что кризис вокруг Украины будет урегулирован очень скоро, Вашингтон усердно работает над этим вопросом.

