Госдеп одобрил возможную продажу Киеву средств модернизации ПВО

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине средств модернизации ПВО, сопутствующего оборудования и услуг. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

В Госдуме заявили о разрушении логистики поставок оружия на Украину

«Оценочная стоимость 2,68 миллиарда долларов», - говорится в заявлении.

По данным Госдепа, Киев запросил у американской стороны ракеты, системы с лазерным наведением, самодельные пусковые установки, радары. Расходы на вооружения покроют из средств европейских партнеров и в рамках американской программы по иностранному военному финансированию.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что кризис вокруг Украины будет урегулирован очень скоро, Вашингтон усердно работает над этим вопросом.

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ФОТО: РИА Новости
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