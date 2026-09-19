Продюсер: Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции

Продюсер, тесно работавший со знаменитостью, назвал отказ звезды от переезда в Россию ошибкой. Во Франции на Депардье началась «охота» после выхода сфабрикованного видеосюжета о домогательствах.

«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю"», - рассказал Фрилле.

Он уточнил, что последними съемками с участием Депардье стал небольшой фильм с Фанни Ардан в Португалии, но теперь актер, по словам продюсера, почти ни с кем не видится, живет во Франции.

«Живет обособленно в своем шато и большую часть времени занимается виноделием», - добавил Фрилле.

В мае 2025 года суд Парижа приговорил Депардье к 18 месяцам условного срока. Актера признали виновным в домогательствах по отношению к участницам съемочной группы фильма «Зеленые ставни». В сентябре того же года следственный судья постановил передать дело о предполагаемом изнасиловании артистом актрисы Шарлотты Арну в Парижский уголовный суд.

Ранее Арно Фрилле рассказал, что Жерар Депардье впал в депрессию из-за судебных разбирательств, которые ведутся против него во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».