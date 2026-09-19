Продюсер: Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции
Французский актер Жерар Депардье думал о переезде в Россию, так как любит эту страну, но побоялся негативной реакции французских судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Консерватории Сергея Рахманинова в Париже, продюсера Арно Фрилле.
Продюсер, тесно работавший со знаменитостью, назвал отказ звезды от переезда в Россию ошибкой. Во Франции на Депардье началась «охота» после выхода сфабрикованного видеосюжета о домогательствах.
«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю"», - рассказал Фрилле.
Он уточнил, что последними съемками с участием Депардье стал небольшой фильм с Фанни Ардан в Португалии, но теперь актер, по словам продюсера, почти ни с кем не видится, живет во Франции.
«Живет обособленно в своем шато и большую часть времени занимается виноделием», - добавил Фрилле.
В мае 2025 года суд Парижа приговорил Депардье к 18 месяцам условного срока. Актера признали виновным в домогательствах по отношению к участницам съемочной группы фильма «Зеленые ставни». В сентябре того же года следственный судья постановил передать дело о предполагаемом изнасиловании артистом актрисы Шарлотты Арну в Парижский уголовный суд.
Ранее Арно Фрилле рассказал, что Жерар Депардье впал в депрессию из-за судебных разбирательств, которые ведутся против него во Франции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи
- Продюсер: Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции
- СМИ: В Москве задержали гендиректора MIXIT Пая по подозрению в мошенничестве
- МО: Силы ПВО сбили 936 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
- МО: ВС РФ освободили сразу 5 населенных пунктов
- Тима Фарчника избрали новым президентом IBU
- Захарова: Народы РФ и Грузии «соскучились друг по другу»
- Медведев: На «адские санкции» США надо отвечать языком военного сдерживания
- Памфилова: В РФ возбудили 22 связанных с выборами уголовных дела
- Организаторов концерта Канье Уэста могут обязать оплатить расходы зрителям при отмене