Трамп заявил, что его сын вернул деньги бизнесмену Кремлеву за оплату свадьбы

Об этом президент США заявил журналистам. По мнению Трампа, в самом факте оплаты вечеринки для друга не было ничего противозаконного, и он тоже неоднократно так делал. Президент рассказал, что, узнав об этой истории, спросил сына о ней, и тот сказал: «Я возвращаю ему деньги, папа».

Глава государства допустил, что его сын не знал о связях Кремлева с российским руководством, так как «не стал проверять его биографию».

Ранее стало известно, что Кремлев оплатил свадебные расходы пары на сотни тысяч долларов, в том числе аренду частного острова за $100 тысяч за ночь и шоу фейерверков (около $70 тысяч). Жена старшего сына американского лидера Беттина Андерсон заявила, что Кремлев организовал для нее с супругом праздник на Багамах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

