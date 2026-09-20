Трамп заявил, что его сын вернул деньги бизнесмену Кремлеву за оплату свадьбы
Сын американского лидера Дональд Трамп-младший вернул деньги, который потратил на его свадьбу российский бизнесмен, глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Об этом президент США заявил журналистам. По мнению Трампа, в самом факте оплаты вечеринки для друга не было ничего противозаконного, и он тоже неоднократно так делал. Президент рассказал, что, узнав об этой истории, спросил сына о ней, и тот сказал: «Я возвращаю ему деньги, папа».
Глава государства допустил, что его сын не знал о связях Кремлева с российским руководством, так как «не стал проверять его биографию».
Ранее стало известно, что Кремлев оплатил свадебные расходы пары на сотни тысяч долларов, в том числе аренду частного острова за $100 тысяч за ночь и шоу фейерверков (около $70 тысяч). Жена старшего сына американского лидера Беттина Андерсон заявила, что Кремлев организовал для нее с супругом праздник на Багамах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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