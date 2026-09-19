Глава Nvidia: ИИ не уничтожит мир к 2030 году

Эксперт назвал заявления о близком конце света из-за ИИ не имеющими смысла. По мнению Хуанга, у людей, допускающих подобные высказывания, есть некие скрытые мотивы.

«Как бы это ни называли, 2030 год не станет концом света. Вероятность того, что это будет конец света, составляет 0%», – указал он.

Ранее глава направления стресс-тестирования согласованности ИИ компании Anthropic Эван Хьюбингер заявил о десятипроцентной вероятности того, что в ближайшие 10 лет ИИ уничтожит человечество.

