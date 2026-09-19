Глава Nvidia: ИИ не уничтожит мир к 2030 году
Искусственный интеллект не уничтожит человечество к 2030 году, считает главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг. Об этом он заявил в интервью CBS.
Эксперт назвал заявления о близком конце света из-за ИИ не имеющими смысла. По мнению Хуанга, у людей, допускающих подобные высказывания, есть некие скрытые мотивы.
«Как бы это ни называли, 2030 год не станет концом света. Вероятность того, что это будет конец света, составляет 0%», – указал он.
Ранее глава направления стресс-тестирования согласованности ИИ компании Anthropic Эван Хьюбингер заявил о десятипроцентной вероятности того, что в ближайшие 10 лет ИИ уничтожит человечество.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава Nvidia: ИИ не уничтожит мир к 2030 году
- Мюнхенская «Бавария» обыграла «Унион» со счетом 7:0
- В России в 2027 году вырастет минимальное число уроков в 10-11-х классах
- Аэропорт Люксембурга приостановил полеты из-за БПЛА
- Росстат: В 53 субъектах безработица составляет 2% или ниже
- Трамп: США и Дания договорились о безопасности в Гренландии
- Умер режиссер-постановщик Георгий Негашев
- На федеральной территории «Сириус» приостановили работу заправок
- Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России
- Психолог назвал пять скрытых причин нежелания детей идти в школу