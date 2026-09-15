Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменен

Он должен был пройти в большом концертном зале «Октябрьский» 15 ноября. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей — отмена!» — говорится в афише на официальном сайте концертного зала.

Изначально выступление планировалось на конец февраля, однако его перенесли на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что речь идет не об окончательной отмене, а об очередном переносе мероприятия.

Долина в беседе со специальным корреспондентом НСН на дне рождения «Русского Радио» заявила, что не обращает внимания на возраст и намерена выступать на сцене, пока ее голос не фальшивит, а она попадает в ноты.

