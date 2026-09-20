Зеленский заявил о расширении дальнобойных ударов по России
Военные Украины согласовало новые операции «с использованием оружия большой дальности в ответ на российские атаки», сообщил в Telegram украинский президент Владимир Зеленский.
Это произошло по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и главой Минобороны Евгением Хмарой. «Готовим расширение наших возможностей по нанесению ударов на большие расстояния», — заявил Зеленский. Другие подробности он не привел.
Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский с 2022 года отверг как минимум пять вариантов мирных договорённостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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