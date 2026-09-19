Мюнхенская «Бавария» обыграла «Унион» со счетом 7:0

Футбольный клуб «Бавария» из Мюнхена со счетом 7:0 разгромил берлинский «Унион» в матче чемпионата Германии.

Игра состоялась в Мюнхене в рамках четвертого тура первенства. По одному голу в матче забили Джамал Мусиала и Исмаэль Сайбари, Гарри Кейн оформил дубль, а Майкл Олисе отправил три мяча в ворота соперника.

После разгромной победы «Бавария» заняла первое место в турнирной таблице чемпионата с 10 очками.

Между тем в Российской премьер-лиге калининградская «Балтика» на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» со счетом 2:3.

