Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах

В этом году артист отпраздновал 65‑й день рождения, но о завершении карьеры даже не думает. Пенкин по‑прежнему активно гастролирует и много трудится: по его словам, лишиться сцены и привычного насыщенного ритма означало бы для него невыносимую скуку. При этом певец не скрывает, что возраст вносит свои коррективы — он откровенно рассказал о переменах в самочувствии после юбилея.

«65 лет чувствуется. Ощущение, как будто на тело парня надели старика. Сидеть на месте не могу. Мне приятно, что продолжается жизнь. Если бы я просто отдыхал, то уже с ума сошел бы. Мне было бы скучно», — поделился Пенкин в интервью Антону Привольнову.

В 2023 году Пенкину присвоили звание Заслуженного артиста — событие, которое артист воспринял как большую честь. Помимо почётных регалий, звание предполагает надбавку к пенсии, и Пенкин не стал скрывать, сколько получает.

Ранее исполнители Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев раскрыли НСН творческие планы накануне первого концерта группы «БиС», которую они возродили спустя 17 лет.

