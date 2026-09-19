Сергей Пенкин рассказал о самочувствии и своих похоронах
Сергей Пенкин поделился личными размышлениями о возрасте, пенсии и том, что для него страшнее всего в жизни. Певец рассказал, где хотел бы обрести последнее пристанище, и честно объяснил, почему перспектива расстаться со сценой пугает его больше всего.
В этом году артист отпраздновал 65‑й день рождения, но о завершении карьеры даже не думает. Пенкин по‑прежнему активно гастролирует и много трудится: по его словам, лишиться сцены и привычного насыщенного ритма означало бы для него невыносимую скуку. При этом певец не скрывает, что возраст вносит свои коррективы — он откровенно рассказал о переменах в самочувствии после юбилея.
«65 лет чувствуется. Ощущение, как будто на тело парня надели старика. Сидеть на месте не могу. Мне приятно, что продолжается жизнь. Если бы я просто отдыхал, то уже с ума сошел бы. Мне было бы скучно», — поделился Пенкин в интервью Антону Привольнову.
В 2023 году Пенкину присвоили звание Заслуженного артиста — событие, которое артист воспринял как большую честь. Помимо почётных регалий, звание предполагает надбавку к пенсии, и Пенкин не стал скрывать, сколько получает.
Ранее исполнители Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев раскрыли НСН творческие планы накануне первого концерта группы «БиС», которую они возродили спустя 17 лет.
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