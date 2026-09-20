США захлестнул топливный кризис: коммуналка дорожает, полиция сокращает патрули
В США разразился топливный кризис, сообщает Telegram-канал Mash.
Спасательные службы массово сокращают выезды, дорожают коммунальные услуги, а число поисковых запросов «цена на бензин» за месяц выросло на 357%. На отдельных АЗС обычный бензин стоит минимум $6,27 за галлон, премиальный — $6,77, а дизель в Калифорнии достиг $8,35. В среднем по стране галлон обходится в $4,47.
Кризис бьёт и по социальной сфере. В некоторых штатах полный бак для скорой помощи стоит $150 — медики вынуждены сокращать выезды или повышать на них цены. В Орегоне из-за топливного кризиса уменьшилось число полицейских патрулей.
Главная причина подорожания — обострение конфликта с Ираном. Ситуацию усугубляют повреждение саудовского нефтепровода «Восток — Запад», продолжающиеся удары по нефтяной инфраструктуре и борьба за контроль над Ормузским проливом.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по производству дизеля в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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